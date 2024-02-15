Θεσσαλονίκη: Επίθεση αντιεξουσιαστών στο γραφείο της Έλενας Ράπτη

Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού τουρισμού, Έλενας Ράπτη, πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές το μεσημέρι της Πέμπτης.

Άγνωστοι πέταξαν μεγάλη ποσότητα κόκκινης μπογιάς στην είσοδο του γραφείου, ενώ πέταξαν και τρικάκια με το σύνθημα «Μπουρλότο και φωτιά σε όλα τα κελιά».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebοοk καταδίκασε την επίθεση.

«Αυτό που μόλις έκαναν στο γραφείο μου οι γνωστοί - άγνωστοι είναι αυτό που σκέφτονται. Εμείς συνεχίζουμε με τις ιδέες μας και τις πράξεις μας για μια καλύτερη καθημερινότητα όλων των πολιτών», έγραψε η κ. Ράπτη,

