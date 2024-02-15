Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών δυνάμεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τα επεισόδια σημειώθηκαν στην «ουρά» της πορείας κατά του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Στη διάρκεια της πορείας διαδηλωτές και αστυνομικοί των ΜΑΤ ήρθαν σε κοντινή απόσταση και ακολούθησαν αντεγκλήσεις και σπρωξίματα.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ για να περιορίσουν την κλιμάκωση της έντασης έκαναν περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.