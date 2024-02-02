Aνυποχώρητοι οι αγρότες: «Δεν φεύγουμε από τα μπλόκα με αυτά τα μέτρα»

Σταθερά στο νότιο τόξο της ΔΕΘ παραμένουν παρατεταγμένα τα 300 τρακτέρ αγροτών, κτηνοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούν, τουλάχιστον μέχρι αύριο οπότε και θα αναχωρήσουν για τα μπλόκα τους με τη λήξη της 30ης επετειακής Agrotica και σημειώνουν ότι ο αγώνας τους τώρα ξεκινάει.

Παρά το αγροτικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν Θεσσαλοί συνάδελφοί τους, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι στην Κεντρική Μακεδονία δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμούν να επιτείνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη και το μόνο που ζητούν και διεκδικούν είναι λύσεις ουσιαστικές στα προβλήματά τους.

«Θα παραμείνουμε στη θέση μας εδώ μπροστά στην Agrotica χωρίς να ενοχλούμε κανέναν και θα αποχωρήσουμε σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης την Κυριακή 4/2, σε ώρα που θα προκαλέσουμε μάλιστα τη μικρότερη δυνατή όχληση στο ήδη επιβαρυμένο κυκλοφοριακό στην πόλη», τονίζει ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Παραδείσης.

«Εμείς περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε τεκμηριωμένες λύσεις και όχι ανακοινώσεις επιδερμικού χαρακτήρα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης και προσθέτει: «Θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν, θέλουμε πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις». Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ζητούν αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και αναφέρει ότι «η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο δεν ικανοποιεί κανέναν στον πρωτογενή τομέα». Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρει ότι για 1.800 στρέμματα καλλιέργειας ο ίδιος καταβάλλει ποσό ύψους τουλάχιστον 25.000 ευρώ, αφού προμηθεύεται ετησίως 25.000 λίτρα το λιγότερο. «Έχω όλα τα τιμολόγια και αποδεικτικά γι' αυτά που λέω», τονίζει.

«Δεν είμαστε ζητιάνοι, να μας πετούν ένα ξεροκόμματο και να φεύγουμε από τα μπλόκα», επισημαίνει ο αγρότης από το Κιλκίς, Δημήτρης Βαφειάδης, προσθέτοντας «είμαστε επαγγελματίες αγρότες και θέλουμε να παραμείνουμε, αλλά με το κόστος που έχουμε επωμιστεί είναι αδύνατον».

Στο πλαίσιο αυτό, μιλά για εθνική στρατηγική ανάπτυξης και ανάτασης του πρωτογενούς τομέα, προσθέτοντας ότι «πρέπει επιτέλους να νοικοκυρευτούμε και να σοβαρευτούμε ως χώρα, εφόσον θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα».

Κλείνουν συμβολικά τον κόμβο Μουδανίων στη Χαλκιδική

Ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι δήλωσαν οι παραγωγοί Χαλκιδικής, αντιπροσωπεία των οποίων είχε σήμερα συνάντηση με τοπικούς άρχοντες του νομού.

«'Αλλα έθετε η αντιπροσωπεία μας, αλλού πήγαιναν την κουβέντα οι ψηφισμένοι βουλευτές, δήμαρχοι και τοπικοί άρχοντες», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων, Φιλοκλής Γκοτζιάς.

«Το μόνο που πήραμε από αυτή τη συνάντηση που διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες, είναι η δέσμευση ότι θα επιχειρηθεί να μας κλείσουν ραντεβού με τον πρωθυπουργό», είπε.

Τα αιτήματα των αγροτών Χαλκιδικής είναι οι αποζημιώσεις για την ακαρπία στην ελιά, το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, η επιστροφή 100% των επιδοτήσεων που κόπηκαν, η γρήγορη και δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, δασικοί χάρτες και επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στο νομό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 18.00 και τα δύο ρεύματα, στον κόμβο Μουδανιών επί της οδού με τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα συνεδριάσουν να επανακαθορίσουν την επόμενή τους κίνηση.

Τι λένε για εξαγγελίες και μέτρα στην Κεντρική Μακεδονία

Οι κινητοποιούμενοι της Κεντρικής Μακεδονίας τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο πρωτογενής τομέας και τα προβλήματά του δεν περιορίζονται στη Θεσσαλία και υπογραμμίζουν ότι προφανώς και ορθά ενισχύονται επιπρόσθετα οι πληγείσες περιοχές της χώρας μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο δηλώνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι όλη η Ελλάδα και όλοι οι επιμέρους κλάδοι του».

Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αλλά και των κυβερνητικών στελεχών, πολλοί εκ των κινητοποιούμενων ανέφεραν ότι «τώρα είναι που αρχίζει ο πραγματικός μας αγώνας, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω».

Σχολιάζοντας δε τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης, εκπροσωπώντας τους κινητοποιούμενους, σημειώνει:

«Όλα όσα ανακοίνωσε αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ακουμπούν καν τα πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν θα σβήσουμε και θα φύγουμε από την ελληνική γη, χρεωμένοι και άνεργοι».

Σε στάση αναμονής, αλλά σε αναβρασμό, βρίσκονται οι κινητοποιούμενοι του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, παραμένοντας στα μπλόκα που έχουν στήσει όλες τις προηγούμενες ημέρες και δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει γυρισμός εάν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας». Πραγματοποιούν διαρκείς συνελεύσεις, με στόχο να επανακαθορίσουν την επόμενή τους κίνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.