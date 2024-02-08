Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, νωρίς το πρωί της Πέμπτης για άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Το θύμα φέρει τραύμα στο κεφάλι, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο 50χρονος άνδρας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου φιλοξενούνταν στο εν λόγω σπίτι από τον 48χρονο ιδιοκτήτη του που έχει προσαχθεί και φέρεται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για το συμβάν ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττική

Πηγή: skai.gr

