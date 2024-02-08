Λογαριασμός
Φοιτητικό συλλαλητήριο σήμερα στις 12 στα Προπύλαια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Στην Αθήνα, οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια - Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας

συλλαλητήριο

Συλλαλητήριο από φοιτητικούς συλλόγους πραγματοποιείται σήμερα 8/2 ως διαμαρτυρία ενάντια στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στην Αθήνα, το ραντεβού είναι για στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια στην οδό Πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας

Για διευκόλυνση συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά των εκπαιδευτικών, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 11:00 πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συμμετοχή στη φοιτητική κινητοποίηση.

