Συλλαλητήριο από φοιτητικούς συλλόγους πραγματοποιείται σήμερα 8/2 ως διαμαρτυρία ενάντια στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στην Αθήνα, το ραντεβού είναι για στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια στην οδό Πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της χώρας

Για διευκόλυνση συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά των εκπαιδευτικών, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 11:00 πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συμμετοχή στη φοιτητική κινητοποίηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.