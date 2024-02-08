Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στον Εύοσμο

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπούκαραν με όπλο στο κατάστημα επί της Καραολή και Δημητρίου περίπου στις 22:00 και υπό την απειλή όπλου άρπαξαν 300 ευρώ και διέφυγαν.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.
