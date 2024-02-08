Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στον Εύοσμο

δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπούκαραν με όπλο στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου άρπαξαν 300 ευρώ και διέφυγαν

περιπολικό

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπούκαραν με όπλο στο κατάστημα επί της Καραολή και Δημητρίου περίπου στις 22:00 και υπό την απειλή όπλου άρπαξαν 300 ευρώ και διέφυγαν.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark