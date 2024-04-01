Ανησυχία στα ηγετικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για τις πρόωρες δασικές πυρκαγιές

Ανησυχία προκαλούν στα ηγετικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος οι πρόωρες δασικές πυρκαγιές. Μπορεί η καλοκαιρία να ωφέλησε τους κατοίκους των περισσότερων περιοχών της χώρας (παρά την αφρικανική σκόνη) επιτρέποντάς τους την κάθοδο στις παραλίες, ωστόσο το ότι φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα οι πυρκαγιές θέτει σε εγρήγορση το πυροσβεστικό σώμα.

Είναι ενδεικτικό, ότι μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο ξέσπασαν επτά μεγάλες δασικές πυρκαγιές, τις οποίες ευτυχώς πρόλαβε η πυροσβεστική. Ωστόσο, τους αμέσως επόμενους μήνες οι νέες αυξήσεις της θερμοκρασίας (πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου) θα καταστήσουν ακόμα πιο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής.



Κατά μέσο ορό καθημερινά έχουμε δυο δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δύσβατη περιοχή Σαρακατσάνα Κατερίνης, στην Πιερία.

Πηγή: skai.gr

