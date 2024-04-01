Λογαριασμός
Σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι μεγάλη φωτιά στα Πιέρια Όρη - Καίει σε δύσβατη περιοχή (βίντεο - φωτογραφίες)

Η φωτιά καίει για δεύτερη μέρα  στη δύσβατη περιοχή Σαρακατσάνα Κατερίνης,  ενώ υπήρξε ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δύσβατη περιοχή Σαρακατσάνα Κατερίνης, στην Πιερία.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα στα Πιέρια Όρη, ενώ υπήρξε ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. 

Ο καπνός της φωτιάς από τα Πιέρια Όρη κάλυψε όλο τον Νομό Πιερίας ενώ, σύμφωνα με το Ολύμπιο Βήμα, οι στάχτες της φωτιάς έφτασαν μέχρι το παραλιακό μέτωπο. 

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο από διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς  συνδράμει και ένα αεροσκάφος.

Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια που την προκάλεσαν.

