Θα είναι προς όφελος των ΗΠΑ εάν διατηρήσουν ανοιχτό εμπορικό τους σύστημα αντί να επιβάλουν νέους τιμωρητικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα πρέπει να συνεργαστούν για να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφωνίες.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, ανέφερε σε τακτική ενημέρωση Τύπου ότι τέτοιοι εμπορικοί περιορισμοί όπως αυτοί που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Τρίτη ενδέχεται να στρεβλώσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις, να κατακερματίσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να πυροδοτήσουν αντίποινα.

«Ο κατακερματισμός αυτού του τύπου μπορεί να είναι πολύ δαπανηρός για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, η Κόζακ ενημέρωσε ότι το ΔΝΤ εντόπισε περίπου 3.000 παγκόσμιους εμπορικούς περιορισμούς το 2023, από 1.000 το 2019, και στο χειρότερο σενάριο αυτό θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια οικονομική παραγωγή κατά περίπου 7%, που ισοδυναμεί με την κατάργηση του ΑΕΠ της Ιαπωνίας και της Γερμανίας μαζί.

«Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, η άποψή μας είναι ότι οι ΗΠΑ θα ωφεληθούν περισσότερο από τη διατήρηση πολιτικών ανοιχτού εμπορίου που ήταν ζωτικής σημασίας για την οικονομική τους απόδοση», είπε η Κόζακ. Ενθαρρύνουμε επίσης τις ΗΠΑ και την Κίνα να εργαστούν από κοινού για μια λύση που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που έχουν επιδεινώσει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Η Ουάσιγκτον προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόφαση για υψηλότερους δασμούς σε κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακά προϊόντα, ημιαγωγούς, ιατρικές προμήθειες και άλλα αγαθά ως προληπτικό μέτρο για την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών από τις κινεζικές οικονομικές πολιτικές που έχουν ενθαρρύνει τις υπερεπενδύσεις και την υπερπαραγωγή σε αυτά, τομείς που αναμένεται να παρουσιάσουν τεράστια αύξηση στις εξαγωγές στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Κόζακ είπε ότι η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Γκίτα Γκόπιναθ θα ταξιδέψει στο Πεκίνο από τις 26 έως τις 29 Μαΐου για να συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με την ετήσια ανασκόπηση του Ταμείου των οικονομικών πολιτικών της Κίνας. Η Γκόπιναθ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις συστάσεις του ΔΝΤ για την Κίνα στις 29 Μαΐου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.