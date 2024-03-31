Πυρκαγιές σε Κρήτη και Πιέρια Όρη

Δύο πύρινα μέτωπα ξέσπασαν νωρίτερα σε Κρήτη και Πιερία.

Συγκεκριμένα, έγινε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Μάλλες του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο σημείο επιχείρησαν περισσότεροι από 25 πυροσβέστες που έσπευσαν με 17 οχήματα, τόσο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, όσο από την Π.Υ Αγίου Νικολάου, το Π.Κ Σητείας και το Π.Κ Βιάννου.

Κοντά στο σημείο που επιχείρησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής.

Επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι έγινε και τη δύσβατη περιοχή Σαρακατσάνα.

Με ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνεχίζεται η προσπάθεια για κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στη δύσβατη περιοχή Σαρακατσάνα και επεκτάθηκε στα Πιέρια όρη, όπου συνεχίζει να καίει.

Στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, που έσπευσαν στο σημείο από διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Νωρίτερα, συνέδραμε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και ένα αεροσκάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.