Το φριχτό τροχαίο που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με θύματα την 37χρονη Όλγα και την 3χρονη κορούλα της στις Μοίρες αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου ενώ στο εδώλιο θα καθίσει ο οδηγός του διερχόμενου αγροτικού οχήματος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου του 2021 όταν η 37χρονη αστυνομικός Όλγα Φραγκιαδάκη και η 3χρονη κορούλα της επέστρεφαν με το αυτοκίνητό στο σπίτι τους.

Όπως φάνηκε και σε βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη διασταύρωση Φανερωμένης – Γαλιάς το αυτοκίνητο της 37χρονης είχε περάσει σχεδόν τη διασταύρωση όταν συγκρούεται με ένα αγροτικό που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Το αποτέλεσμα ήταν να εκσφενδονιστεί το όχημα της άτυχης μητέρας και να αρπάξει φωτιά.

Ο θάνατος τόσο της 37χρονης όσο και της 3χρονης ήταν ακαριαίος.

Πηγή: skai.gr

