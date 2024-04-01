Κι ενώ όλα τα έργα στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, εξελίσσονταν ομαλά και εντός του χρονοδιαγράμματος μία απρόοπτη εξέλιξη την Παρασκευή το μεσημέρι ανατρέπει όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αναγκάζει τους εργάτες να προχωρήσουν σε παύση των εργασιών και ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει εάν και πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες αναμόρφωσης της πλατείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Cretalive, ενώ οι εργάτες έσκαβαν την πλατεία για να αφαιρέσουν τις μαρμάρινες πλάκες και να τις αντικαταστήσουν με νέες… βρέθηκαν μπροστά σε διάφορα ευρήματα.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν αρχαιολόγοι από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και επιβεβαίωσαν το… απίστευτο. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα, άγνωστα μέχρι σήμερα, αποκαλύφθηκαν από τη σκαπάνη των εργατών. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν προσεκτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο στο γειτονικό Αρχαιολογικό Μουσείο για εξέταση από ειδικούς συντηρητές και επιστήμονες ώστε να εκτιμηθεί η αρχαιολογική τους αξία καθώς και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η χρονολογική περίοδος στην οποία ανήκουν.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν, ότι εάν επαληθευτεί το σενάριο τα ευρήματα να σχετίζονται με τη Μινωική περίοδο (3.000 π.Χ. έως 1.450 π.Χ.) μένει ανοικτό το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσουν στην επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με συνέπεια η πλατεία να αλλάξει τελείως μορφή και χρήση τουλάχιστον όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 οπότε και άρχισαν τα έργα αναμόρφωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.