Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την Αίγυπτο. Μόνο στην Κρήτη, το τελευταίο τρίμηνο, οι αφίξεις αγγίζουν τις 1.500. Την Κυριακή, στο Κάιρο μεταβαίνουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Βελγίου, με δημοσίευμα των Financial Times, να κάνει λόγο για συμφωνία για το μεταναστευτικό, που θα συνοδεύεται από ένα πακέτο βοήθειας ύψους πάνω από 7 δισ. ευρώ προς την Αίγυπτο.

«Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις αφίξεις μεταναστών στο νησί στα νότια της Κρήτης και στο Ηράκλειο και στα Χανιά αλλά και στη Γαύδο» δήλωσε από την Κρήτη η Σταυρούλα Κατσουλάκη.

Συγκεκριμένα περισσότεροι από 220 μετανάστες, κυρίως από τη Λιβύη, οι κάτοικοι της οποίας ζουν σε καθεστώς εσωτερικής πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, κατέφτασαν στα νότια του νησιού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Έχουν μετατρέψει το νησί μας σε μια πύλη εισόδου, το τελευταίο δεκαήμερο με αποκορύφωμα το προηγούμενο σαββατοκύριακο το κακό παράγινε και αυτό πιστεύω ήταν λογικό λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών» δήλωσε ο Νίκος Συριγωνάκης, αντιπεριφερειάρχης Ενότητας Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον ίδιο «όσο περνάει ο χρόνος κι έρχεται η θερινή περίοδος τόσο θα έχουμε αύξηση αυτών των ροών».

Είναι αξιοσημείωτο από τα όσα λένε οι ίδιοι οι μετανάστες στις ελληνικές Αρχές πως στα παράλια της Λιβύης περιμένουν σχεδόν 20.000 για να ταξιδέψουν προς την Κρήτη, που βρίσκεται στην καρδιά του μεταναστευτικού διαδρόμου, και προς την Ευρώπη.

«Eίχαμε μια επικοινωνία με τον κ. Καιρίδη, τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι τέλος του μήνα με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαρτίου θα έρθει στο νησί μας για να γίνουν εδώ οι συναντήσεις και οι συζητήσεις» σημείωσε ο κ. Συριγωνάκης.

«Έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει αφενός έλεγχος των συνόρων και αφετέρου να υπάρξουν επιστροφές όσων έρχονται προς την Ελλάδα. Όμως να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι όταν μιλάμε για μεταναστευτικές κρίσεις να μπορούμε να διαχειριστούμε και τα υποκείμενα αίτια που παράγουν την κρίση και στην περίπτωση αυτή το βασικό αίτιο είναι η μεγάλη αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή της Αφρικής κυρίως Βόρειας αλλά και υποσαχάριας και της Μέσης Ανατολής. Άρα χρειάζεται μια ενεργή διπλωματία» δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα πακέτο βοήθειας ύψους 7,4 δισ. ευρώ για την Αίγυπτο με στόχο τη στήριξη της οικονομίας της υπό τον φόβο ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και στο Σουδάν μπορεί να επιδεινώσουν τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα και να αυξήσουν τη μεταναστευτική πίεση στην Ευρώπη.

