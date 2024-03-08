Στο Κάιρο την επόμενη εβδομάδα ο Μητσοτάκης με φον ντερ Λάιεν, Μελόνι και Ντε Κρο

Tην Κυριακή, 17 Μαρτίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στο Κάιρο μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κροο και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Βέρλε Νατς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ η αποστολή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουν γίνει αναφορικά με ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

