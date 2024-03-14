Πατρινό Καρναβάλι: Από σήμερα οι αφίξεις στην πόλη - Αναμένεται ρεκόρ επισκεψιμότητας

Νέο ρεκόρ στη μετά-covid εποχή, αναμένεται να καταγράψει η επισκεψιμότητα στο φετινό πατρινό καρναβάλι.

Από σήμερα ενισχύονται τα δρομολόγια στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, με τους επισκέπτες να ξεκινούν το ταξίδι τους για Πάτρα, όμως η κορύφωση θα γίνει αύριο και οι τελευταίοι επισκέπτες αναμένεται να αφιχθούν το Σάββατο.

Σήμερα, αντί για σχεδόν 30 δρομολόγια που γίνονται υπό κανονικές συνθήκες, τελικά θα γίνουν 75 δρομολόγια, δηλαδή 45 επιπλέον και την Παρασκευή αντί για 30 θα γίνουν περισσότερα από 180 δρομολόγια, με τον τελικό αριθμό να οριστικοποιείται την τελευταία στιγμή ανάλογα και με τη ζήτηση.

Πέρυσι, το νούμερο των δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας ήταν 176 για την Παρασκευή πριν από το Πατρινό Καρναβάλι κι αυτό δείχνει ότι έστω και με ήπιο τρόπο θα σημειωθεί αύξηση επισκεψιμότητας.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε χθες με τον σταθμάρχη του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας Ζαχαρία Κωνσταντέλο, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Οι προκρατήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα κι έχουμε βάλει ήδη πολλά έξτρα δρομολόγια για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει εμπειρία τόσων ετών και είμαστε πανέτοιμοι για να κυλήσουν όλα ομαλά για τους επισκέπτες που θα έρθουν στην Πάτρα. Μία διευκρίνιση θα ήθελα μόνο να κάνω. Για όλους όσοι ενδιαφέρονται, από την Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη, την επομένη ημέρα από την Καθαρά Δευτέρα, δεν επιτρέπεται να γίνονται κρατήσεις θέσεων. Μπορούν να γίνονται κράτησης ηλεκτρονικά, όχι όμως τηλεφωνικά, λόγω της μεγάλης κίνησης που αναμένουμε».

Από σήμερα μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα, όπου αναμένουμε το μεγάλο «κύμα» επιστροφής των επισκεπτών, άπαντες στον οργανισμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας θα είναι «επί ποδός», προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.

