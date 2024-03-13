Με στόχο τον έλεγχο μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη ταξιδεύουν την Κυριακή στο Κάιρο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο (το Βέλγιο έχει την ευρωπαϊκή προεδρία). Φέρεται να κομίζουν γενναίο χρηματοδοτικό πακέτο, ώστε να σταματήσουν να έρχονται καράβια με μετανάστες από τις αιγυπτιακές ακτές στην Ευρώπη.

Στο Κάιρο η ευρωαιγυπτιακή συμφωνία θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα βρεθούν ο κ. Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, οι χώρες των οποίων δέχονται και την μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Θα συναντήσουν τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σισι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα των Financial Times και του Bloomberg. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαθέσει 7,4 δισ. ευρώ ως βοήθεια για την Αίγυπτο, ένα πολύ σημαντικό ποσό, με το Κάιρο να έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα προκειμένου να οικοδομηθεί και μια εταιρική σχέση με την βορειοαφρικανική χώρα, κάτι για το οποίο επέμενε επί μήνες η Αθήνα.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Φατάχ αλ Σίσι, όπως και οι δυο χώρες γενικότερα. Θα υπάρξει τετ α τετ των δύο ηγετών, και στο τραπέζι θα τεθούν πολλά διμερή θέματα, πχ. τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αίγυπτο αποτελεί σημαντική σύμμαχο. Σημειώνεται ότι το Κάιρο σταδιακά αποκαθιστά τους διπλωματικούς διαύλους με την Τουρκία, εξέλιξη που παρακολουθεί η Αθήνα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στις προετοιμασίες του ταξιδιού είπε στους FT ότι η συμφωνία είναι «ουσιαστική και στρατηγικής σημασίας». «Ανησυχούμε για δύο σύνορα: αυτό μεταξύ του Σουδάν και της Αιγύπτου, όπου οι Σουδανοί εισέρχονται στη χώρα, και τα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης, όπου οι άνθρωποι φεύγουν», πρόσθεσε η πηγή της εφημερίδας. Ένας δεύτερος αξιωματούχος των Βρυξελλών είπε ότι η συμφωνία θα επαναπροσδιορίσει ορισμένα υπάρχοντα προγράμματα στήριξης της ΕΕ για την Αίγυπτο και ότι η οικονομική επιδότηση θα διαρκέσει έως το τέλος του 2027.

