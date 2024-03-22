Στην εκδοχή της αυτοκτονίας καταλήγει ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα άνδρα που βρέθηκε νωρίς το πρωί από περιπατητή στο δάσος του Φρόντζου στα Ιωάννινα, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κεντρικό δρόμο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή είναι ότι ο άνδρας μπήκε μέσα στη σακούλα και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα με ψυχιατρικό υπόβαθρο.

Στη σορό βρέθηκε σημείωμα το οποίο απευθύνεται προς τις αρχές και ουσιαστικά περιγράφει την εικόνα με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωπες.

