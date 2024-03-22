Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αστυφύλακας, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς με «ρίζες» από την Ουκρανία, είναι ο συλληφθείς αστυνομικός που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα μαστροπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το «κουβάρι» των ερευνών των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψή του, άνοιξε μετά από καταγγελία αγνώστου άντρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛΑΣ, όπου κατήγγειλε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός συμμετέχει σε οργανωμένο κύκλωμα σωματεμπορίας και εκδίδει αλλοδαπές γυναίκες, ενώ ένα από τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιεί είναι ξενοδοχείο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Αμέσως οι αδιάφθοροι έπιασαν δουλειά και ξεκίνησε η έρευνα ώστε να διαπιστωθεί ο ρόλος του αστυνομικού και να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Από την άρση απορρήτου προέκυψαν γεωγραφικά στίγματα της τηλεφωνικής σύνδεσης που χρησιμοποιούσε ο αστυνομικός, τα οποία τον τοποθετούσαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, πλησίον ξενοδοχείου σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Συγκεκριμένα η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου κατέδειξε ότι ο ανωτέρω αστυνομικός κατά τις ημερομηνίες 29-10-2023, 31-10-2023 και 10-11-2023 μετέβη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου κάθε φορά παρέμεινε στο σημείο για τουλάχιστον χρονικό διάστημα μίας ώρας και κατά τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (GPRS) ενεργοποιούσε κεραίες οι οποίες κάλυπταν το σημείο που βρίσκεται το ξενοδοχείο το οποίο είχε καταγγείλει και ο άγνωστος άντρας.

Αμέσως μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο των αδιάφθορων και εχτές το πρωί, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση όπου εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Πάνω του βρέθηκαν 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων 500 ευρώ. Επακολούθησε έρευνα στην οικία του παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα 12 φυσίγγια διαμετρήματος 5,56 mm, χωρίς να δικαιολογείται η κατοχή φυσιγγίων του συγκεκριμένου διαμετρήματος, 1 σιδερογροθιά μαύρου χρώματος, επτά 7 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες και το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε 2.535 ευρώ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, ιδιοκτησίας της συζύγου του.

Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες του skai.gr, o συλληφθείς αποδέχθηκε ότι κατά τις ημερομηνίες 14-03-2024 και 15-03-2024 πράγματι προέβη στην μεταφορά εκδιδόμενης γυναίκας στο ξενοδοχείο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, έναντι του χρηματικού ποσού των είκοσι 20 με τριάντα 30 ευρώ ανά έκαστη μεταφορά.

Επιπρόσθετα, ομολόγησε ότι το γεγονός αυτό συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο με περίπου δέκα 10 διαφορετικές ενήλικες εκδιδόμενες, ρωσικής ή ουκρανικής καταγωγής, οι οποίες επισκέπτονται εφήμερα την Ελλάδα για αναψυχή, κατέχοντας νόμιμα έγγραφα, ενώ εκείνος από πλευράς του αναλάμβανε την εξυπηρέτηση της μεταφοράς τους αποκομίζοντας χρηματικό όφελος, σε διάφορα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, κατονομάζοντας μάλιστα και ορισμένα εξ αυτών.

Τέλος, ανέφερε ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες τον εμπιστεύονταν, καθώς αισθάνονταν ασφάλεια και οικεία λόγω της επικοινωνίας τους στην ίδια γλώσσα.

