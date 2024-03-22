Επίθεση από τέσσερα άτομα δέχτηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr ο κ. Αγοραστός βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκεί όπου είναι αναπληρωτής καθηγητής, όταν στις 11 σήμερα το πρωί εμφανίστηκαν τέσσερις εξωπανεπιστημιακοί και του επιτέθηκαν κατά πρόσωπο, ρίχνοντάς του μπογιές.

Μάλιστα όταν προέβησαν σε αυτή την κίνηση, τον ρωτούσαν: «Τι έχεις να μας πεις για τα Τέμπη;».

Πηγή: skai.gr

