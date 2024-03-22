Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ λόγω παρελάσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μετρό και τραμ την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25 Μαρτίου) λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή 24/3 από τις 10 το πρωί τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι - Αγία Τριάδα Πειραιά» τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.