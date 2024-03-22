Λογαριασμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ λόγω παρελάσεων

Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ την Κυριακή και τη Δευτέρα 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μετρό και τραμ την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25 Μαρτίου) λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

  • Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
  • Τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχουν προσωρινά τερματικό σταθμό την Κυριακή 24/3 από τις 10 το πρωί τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» και τη Δευτέρα 25/03 από την έναρξη λειτουργίας τη στάση «Φιξ» μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι - Αγία Τριάδα Πειραιά» τη Δευτέρα 25/03 τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
