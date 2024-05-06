Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο πολιούχος του Κουφονησίου, Άγιος Γεώργιος.

Το νησί φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχτηκε τους επισκέπτες από τη Νάξο και τα γύρω μικρά νησιά που γιόρτασαν τον Αη Γιώργη μαζί με τους ντόπιους.

Στο νησί, όπως γράφει το cyclades24.gr βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, ενώ στην περιφορά έδωσαν το “παρών” ο Έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ιωάννης Μαργαρίτης, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, καθώς και μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Μετά τη λειτουργία έγινε η περιφορά της εικόνας που ακολουθούσε ο στολισμένος με άνθη επιτάφιος με τα λείψανα του Αγίου.

Νησιώτες με εικόνες στα χέρια και πλήθος του κόσμου συνόδευαν τη λιτανεία, μαζί με ψαράδες που ξανοίχτηκαν με τις βάρκες τους ακολουθώντας από τη θάλασσα με αναμμένες φωτοβολίδες και βαρελότα, δημιουργώντας για ακόμη μία χρονιά, εντυπωσιακό σκηνικό.

Πηγή: skai.gr

