Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα γραφεία της Έλενας Ράπτη

Την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία της Έλενας Ράπτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανέλαβε η ομάδα «Αναρχικοί/ες».

Όπως αναφέρουν η επίθεση έγινε ενάντια στο νέο ποινικό κώδικα.

Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν:

«Οι καιροί είναι δύσκολοι για το ελληνικό κράτος. Η οικονομική κρίση, ο κορωνοϊός η κλιμάκωση των συρράξεων σε Ουκρανία, Σαχέλ και Μέση Ανατολή του έδωσαν ένα ανεπανόρθωτο χτύπημα. Σε μία προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αγριεύει: υποβαθμίζει την αγοραστική δύναμη της εργατικής τάξης ενώ συνάμα την καταστέλλει, μπλέκεται σε εκστρατείες με τους νατοϊκούς δολοφόνους-συμμάχους του και επιχειρεί να επιστρατεύσει την δυσαρεστημένη μικροαστική και μεσοαστική τάξη με νέα αφηγήματα και πολιτικές. Οι δολοφονίες μεταναστών στο Αιγαίο και στον Έβρο και ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας είναι μερικές πτυχές των παραπάνω, ουσιαστικές όμως για την κοινωνική συνοχή και την επανασυγκρότηση ενός εθνικού κορμού που θα διατηρήσει ζωντανό το υπό παρακμή κράτος. Σε αυτή την τούρτα αυταρχικότητας έρχεται και το κερασάκι: η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, της “λύσης στην ασύστολη εγκληματικότητα” όπως δηλώνει και ο υπουργός. Ο χρόνιος προπαγανδισμός των ΜΜΕ με την καθημερινή τους εστίαση στην “εγκληματικότητα και βία” κατάφερε να παρουσιάσει το “νόμος, τάξη και ασφάλεια” ως νομοτελειακή ανάγκη που έπρεπε να καλυφθεί από το κράτος, επιδεικνύοντας με τον πιο επιβαλλόμενο τρόπο τον κατασταλτικό, εκδικητικό και πειθαρχικό χαρακτήρα του σε κάθε διάσταση της κοινωνικής ζωής.

Αλλά δεν είναι αυτό πάγια πολιτική χειραγώγησης των μαζών; Όταν τα χαμηλά και μεσαία αστικά στρώματα, τάξεις με άμεση σχέση με την ιδιοκτησία, βλέπουν το κράτος τελείως αδύναμο και ανίκανο να τα “προστατεύσει” ζητούν περισσότερο κράτος, περισσότερους νόμους, περισσότερη βία. Πλέον κάποιος μπορεί να πάει φυλακή απλά και μόνο επειδή ανήρτησε ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο.

Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο στοχεύει να καταστείλει ακόμα περισσότερο τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, την ώρα που τα μεγάλα αφεντικά και η Greek Mafia συνεχίζουν το βρώμικο έργο τους, δίχως να φοβούνται κανέναν. Αλλά δεν θα ζητήσουμε εμείς ένα “πιο δίκαιο νομοσχέδιο, χωρίς ταξικό πρόσημο” ούτε θα παρακαλέσουμε την αστική τάξη να είναι πιο ευνοϊκή μαζί μας. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για να κάνουμε τον ποινικό κώδικα να ισχύει μόνο στα χαρτιά και πουθενά αλλού. Για να γκρεμίσουμε κάθε φυλακή και κάτω από τα συντρίμμια της να καταπλακωθεί το κράτος.

Με αφορμή αυτό, επιλέξαμε να παρέμβουμε με μπογιές και τρικάκια έξω από το γραφείο της βουλευτού της Ν.Δ., Έλενας Ράπτη, το μεσημέρι της Πέμπτης 15/2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του αγώνα ενάντια στο νέο ποινικό κώδικα.

Επιχειρούμε με αυτό τον τρόπο να φέρουμε τον πόλεμο στα εδάφη τους, στα σπίτια, στα γραφεία τους, στις επιχειρήσεις τους και θέλουμε να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες πράξεις αλλά για αντεπίθεση των από κάτω.

ΟΥΤΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ, ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΑΚΗ!

ΜΠΑΤΣΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΣΥΧΟΙ!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ!».

