Μέρος από τις απολογίες των έξι προφυλακισθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Σύμπραξη Εκδίκησης» φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ. Και οι έξι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδουν, με τον έναν να παραδέχεται ότι απλώς ήταν οδηγός σε μία από τις υποθέσεις που φέρονται να εμπλέκονται.

Ο ένας από τους έξι προφυλακισθέντες επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ο δεύτερος, ένας 36χρονος, δήλωσε ότι ήταν οδηγός σε μία υπόθεση και ότι γνωρίζει μόνο δύο από τους συγκατηγορούμενούς του, ενώ οι άλλοι τέσσερις αρνήθηκαν κάθε κατηγορία και εμπλοκή.

«Αρνούμαι τα πάντα. Δεν είχα καμία γνώση και σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Ιδεολογικά δεν ξέρω που ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι και τι πρεσβεύουν. Εγώ είχα τυχαία, συμπτωματική κοινωνική επαφή με έναν εκ των βασικών κατηγορουμένων», τόνισε στην ανακρίτρια ο ένας απο τους έξι προφυλακισθέντες.

Ο ένας εκ των στρατιωτικών που εμπλέκονται αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας πως γνωρίζει μόνο τον έναν από τους συγκατηγορούμενούς του, λόγω επαγγέλματος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τους αποδίδεται και η απόπειρα κατά της πρώην γενικής γραμματέως αντεγκληματικής πολιτικής, Σοφίας Νικολάου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, φαίνεται να έστειλαν τη βόμβα σε... λάθος σημείο, καθώς στις 27 Δεκεμβρίου, όταν εντοπίστηκε από πολίτη στο Παλαιό Ψυχικό, ήταν τοποθετημένη σε λάθος διεύθυνση, από την κατοικία της γενικής γραμματέως.

Σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε στους έξι συλληφθέντες, κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα κακουργήματα:

-της διεύθυνσης, ένταξης και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης,

-τρομοκρατικής πράξης απόπειρας ανθρωποκτονίας,

-τρομοκρατικής πράξης έκρηξης κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα,

-τρομοκρατικής πράξης κατασκευής, κατοχής και προμήθειας εκρηκτικών,

-τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης οπλοκατοχής και

-τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης φθοράς.

Επίσης κατά περίπτωση διώκονται και για τα πλημμελήματα της υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικής πράξης, παράνομης βίας κατά δικαστικών λειτουργών, παράνομης οπλοκατοχής και παράνομης οπλοκατοχής κυνηγετικού όπλου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ίδιαν χρήση.

Η εμπλοκή των συλληφθέντων αφορά τις εξής πέντε υποθέσεις:

1)αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Πηγή: skai.gr

