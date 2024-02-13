Ανακοίνωση για το μακελειό στα γραφεία της στη Γλυφάδα και τις σχέσεις της εταιρείας και της ιδιοκτήτριας με τον Αιγύπτιο δράστη της δολοφονίας τριών ανθρώπων εξέδωσε η ναυτιλιακή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ουδέποτε η εταιρία ή η Μαρία Καρνέση είχαν παραχωρήσει στον δολοφόνο κάποιο σπίτι να διαμένει στη Γλυφάδα», ενώ χαρακτηρίζει τον δράστη «κοινό δολοφόνο».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας:

«Με απερίγραπτη οδύνη χθες, 12 Φεβρουαρίου 2024, η εταιρία μας και όλα τα στελέχη μας βίωσε μια αδιανόητη τραγωδία, στην οποία ένας κοινός δολοφόνος, χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο γνωστό σε εμάς, εκτέλεσε την Μαρία Καρνέση, τον Αντώνη Βλασσάκη, ιδιοκτήτες και αφεντικά της εταιρίας μας, καθώς και τον ηρωικό Καπετάνιο Ηλία Κουκουλάρη, πολύτιμο και πιστό συνεργάτη μας για δεκαετίες, ενώ από καθαρή τύχη γλίτωσε της ζωή της η Δέσποινα Καρνέση Βλασσάκη, ιδιοκτήτρια της εταιρίας μας.

Η πράξη αυτή, ολότελα ανήθικη και εγκληματική, δεν είναι μόνο αποτρόπαια αλλά και δεν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να δικαιολογηθεί από οιονδήποτε. Επειδή όμως, παρά τις τραγικές στιγμές, ακούγονται διάφορες ιστορίες, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα ακόλουθα:

Η σύμβαση εργασίας του δολοφόνου με την εταιρία μας είχε καταγγελθεί την 31.3.2023, δηλαδή σχεδόν πριν από ένα χρόνο και αυτός είχε λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 74.862 ευρώ. Έκτοτε ο άνθρωπος αυτός δεν απασχόλησε είτε την εταιρία μας είτε τους Αντώνη Βλασσάκη, Δέσποινα Καρνέση και Μαρία Καρνέση και εξ όσων γνωρίζουμε παρείχε τις υπηρεσίες του ως επιστάτης σε κτήμα άλλου μέλους της οικογενείας Καρνέση στους Πεταλιούς, με τους οποίους Πεταλιούς οι δολοφονηθέντες και η Δέσποινα Καρνέση δεν είχαν οιαδήποτε σχέση.

Ουδέποτε η εταιρία ή η Μαρία Καρνέση είχαν παραχωρήσει στον δολοφόνο κάποιο σπίτι να διαμένει στη Γλυφάδα, πόλλω δε μάλλον όταν το σπίτι που αναφέρθηκε επί της οδού Τσιτσάνη αρ. 16 δεν ανήκει είτε στην αποθανούσα ή στην εταιρία για να είναι δυνατόν να του έχει πει η Μαρία Καρνέση να το εκκενώσει. Εξάλλου όπως καλώς γνωρίζουμε ουδεμία οικονομική ανάγκη είχε ο δολοφόνος αφού διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς με ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα. Συνεπώς το πώς και γιατί αποφάσισε ο δολοφόνος να προβεί στην εγκληματική αυτή πράξη δεν μας είναι γνωστά και διερευνώνται.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εργαζόμενους μας τόσο στην ξηρά όσο και στα υπό διαχείριση της εταιρίας μας πλοία ότι η εταιρία μας, υπό την καθοδήγηση της κας Δέσποινας Καρνέση, θα επιβιώσει και μετά από αυτή την εφιαλτική τραγωδία και θα συνεχίσει την λειτουργία της, επιτυγχάνοντας και στο μέλλον τα ίδια λαμπρά αποτελέσματα με το παρελθόν.

Παρακαλούμε όλους να σεβαστούν τη μνήμη του Καπετάν Ηλία Κουκουλάρη, καθώς και των Μαρίας Καρνέση και Αντώνη Βλασσάκη που τελικά -κυριολεκτικά και όχι μόνο μεταφορικά έδωσαν τη ζωή τους για την εταιρία μας και τον ναυτιλιακό μας όμιλο. Να σεβαστούν όλοι επίσης τον πόνο της Δέσποινας που μέσα σε μία στιγμή έχασε τα πάντα από έναν ψυχρό και αμετανόητο δολοφόνο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπτάν Ηλία, της Μαρίας και στην κυρία Δέσποινα και τους οικείους τους».

