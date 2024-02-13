Τρεις εντυπωσιακούς υδροστόβιλους στον Εβγάτη της Λήμνου αλλά και καταστροφές από ανεμοστρόβιλο χθες το βράδυ στη Ρόδο, προκάλεσε η κακοκαιρία.

Χθες το βράδυ, ανεμοστρόβιλος εκδηλώθηκε στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Καλλιθέας έως και την περιοχή του Ζέφυρου.

Όπως έγινε γνωστό ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε ή έσπασε κλαδιά από μεγάλα δέντρα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στη περιοχή της Νέας Μαρίνας.

Στα διάφορα σημεία που προκλήθηκαν οι ζημιές, βρίσκονται στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου που επιχειρούν αυτή την ώρα.

Βίντεο και φωτογραφίες από Rodiaki, limnosfm100.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.