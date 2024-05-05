Ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη νέα Διοίκηση του ΟΣΕ είναι η οριστική αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη από τον «Daniel», με προδιαγραφές σημαντικής επαύξησης της ανθεκτικότητας του.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Χρηστος Σταϊκούρας, ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, οι εργασίες που απαιτούνται και έχουν δρομολογηθεί αφορούν στην οριστική αποκατάσταση με εργασίες υποδομής και επιδομής του κύριου άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, των κάθετων αξόνων Λάρισας - Βόλου και Παλαιοφάρσαλου - Καλαμπάκας, καθώς και της γραμμής του Πηλίου.

Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του κύριου άξονα, δεδομένου ότι το παραδοτέο της σύμβασης 717, δεν είναι λειτουργικό, λόγω των καταστροφών.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών ανέρχεται στα 463 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κεντρικής Ελλάδας θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου.

Επιπλέον, η κατασκευή θα διέπεται από κανόνες και πρακτικές που θα διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της υποδομής και επιδομής σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά:

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα έργα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο.

Ολοκληρώνονται οι μελέτες του τμήματος Τοξότες - Νέα Καρβάλη για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εν λόγω λιμένα.

Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την κατασκευή γέφυρας διπλού σιδηροδρομικού άξονα με στόχο τη σύνδεση του 6ου Προβλήτα και του λιμένα της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Υπεβλήθη, τον Ιανουάριο του 2024, αίτημα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη - 2" (CEF 2, 2021 - 2027).

Σύμφωνα με τον κ Σταϊκούρα το αίτημα αφορά:

1ον. Την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, με σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση.

2ον. Την αναβάθμιση και ανάταξη της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης του τμήματος Άνω Λιόσια - Κιάτο, καθώς και την εγκατάσταση ETCS, Level 1, Base line 3, που αποτελεί την ανώτερη αναβάθμιση για το συγκεκριμένο επίπεδο.

3ον. Την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών του τμήματος Αχαρνές - Οινόη, σε μήκος 50 χλμ., καθώς και την κατασκευή 2 ανισόπεδων διαβάσεων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής και στην Αλίαρτο.

4ον. Την αναβάθμιση των υποδομών στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας και την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης.

5ον. Την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα, που θα συνδέσει τον λιμένα Πατρών με την νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων.

Στόχος των συγκεκριμένων προτάσεων, που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης συνεκτιμώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, είναι:

1ον. Η ανάπτυξη σύγχρονων διαλειτουργικών συνδέσεων με τους 2 διευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς άξονες, και συγκεκριμένα:

αυτού των Δυτικών Βαλκανίων προς την Κεντρική Ευρώπη, από τον διασυνοριακό σταθμό της Ειδομένης,

και αυτού των «Τριών Θαλασσών» μέσω του Προμαχώνα και του Ορμένιου.

2ον. Η ανάπτυξη των συνδέσεων προς κεντρικά λιμάνια, εμπορευματικά κέντρα και βιομηχανικές περιοχές, για την ενίσχυση της εμπορευματικής κίνησης και την καθιέρωση της Ελλάδας ως κύριου διαμετακομιστικού κέντρου στον άξονα Κίνας - Ινδίας - Ευρώπης.

3ον. Η ανάπτυξη προαστιακών συνδέσεων για τη διευκόλυνση της επιβατικής κίνησης και τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων, με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία.

Εν τω μεταξύ σε έκτακτη χρηματοδότηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) με ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024 και 2025 και σκοπό τη ριζική ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ), προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την παρούσα ρύθμιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση και συγκεκριμένα 7 εκατ. ευρώ για το 2024 και 18 εκατ. ευρώ για το 2025, η οποία προορίζεται να διατεθεί στοχευμένα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των ισόπεδων διαβάσεων.

Η επιπλέον χρηματοδότηση παρέχει τη δυνατότητα στον ΟΣΕ να προχωρήσει σε ριζική ανανέωση και εκσυγχρονισμό των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ζητήματα, αλλά και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο του 2023 ο Οργανισμός έχει υπογράψει για πρώτη φορά στην ιστορία του Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση την οποία η ετήσια χρηματοδότησή του αυξήθηκε από τα 45 εκατ. ευρώ στα 75 εκατ. ευρώ, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο λογοδοσίας και ελέγχου πεπραγμένων και επίτευξης στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

