Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου 2024, Επιτηρητικά Φυλάκια της περιοχής ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο Εμμανουήλ Χατζή.

Ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε κατ’ αρχάς το Επιτηρητικό Φυλάκιο Στρογγύλης, όπου παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ο Υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες και τους ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην πατρίδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο της Ρω, όπου ευχήθηκε επίσης στα στελέχη και τους οπλίτες που υπηρετούν σε αυτό.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της «Κυράς της Ρω», Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Ο κ. Δένδιας μετέβη εν συνεχεία στη Μεγίστη, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης και παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.