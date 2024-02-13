Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας, κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροληψία, ψευδή βεβαίωση καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμα -2- ιδιώτες, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για δωροδοκία υπαλλήλου και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, αντίστοιχα.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος χρηματιζόταν συστηματικά για να προβαίνει σε έκδοση αδειών χειριστών μηχανημάτων, καθήκον που ήταν στις αρμοδιότητές του.

Πώς δρούσε

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2023, κατέχοντας τη θέση προϊσταμένου, απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά από ιδιώτες με σκοπό να επισπεύδει την έκδοση ή να εκδίδει παρανόμως σχετικές άδειες, καθώς και να μεριμνά για την επιτυχία τους σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους.

Συγκεκριμένα, ανά περίπτωση, απαιτούσε χρηματικά ποσά:

300 – 350 ευρώ, για την επίσπευση της έκδοσης αδειών χειριστών μηχανημάτων, σε ενδιαφερόμενους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις,

1.500 – 3.500 ευρώ, για την έκδοση αδειών χειριστών μηχανημάτων σε ενδιαφερόμενους που δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις (στην περίπτωση αυτή απαιτούνταν η εύρεση και ο χρηματισμός αρχιτεχνιτών που θα βεβαίωναν ψευδή στοιχεία σχετικά με αναγκαία προϋπηρεσία),

300 – 500 ευρώ, για την χορήγηση σε ενδιαφερόμενους ερωτήσεων σε επικείμενες θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση σχετικού διπλώματος, καθώς και για την βεβαίωση της επιτυχίας τους στις εν λόγω εξετάσεις, ανεξάρτητα από την πραγματική επίδοσή τους.

Για την αποφυγή της αποκάλυψης της δράσης του, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης που αφορούσαν στον τρόπο συνάντησης με τους ενδιαφερόμενους, την παραλαβή των χρηματικών ποσών καθώς και τις επικοινωνίες μαζί τους, κατά τις οποίες χρησιμοποιούσε και κωδικές λέξεις.

Επιπλέον, έπαιρνε στην οικία του φακέλους των ενδιαφερόμενων αλλά και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας του, ώστε πέραν του ωραρίου εργασίας του να ετοιμάζει απρόσκοπτα τα ανάλογα έγγραφα.

Από την έως τώρα προανάκριση, έχουν εξιχνιαστεί 14 περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ στην τελευταία περίπτωση πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με αποτέλεσμα τη σύλληψη αυτού αλλά και του ενδιαφερόμενου ιδιώτη.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε σωματικές έρευνες και σε έρευνες στην οικία και στο όχημά του, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-18.810- ευρώ,

-1.500- δολάρια,

-4- ρολόγια,

πιστόλι και -80- φυσίγγια,

πλήθος σφραγίδων και αιτήσεων,

-13- φάκελοι ενδιαφερόμενων,

πλαστό χαρτονόμισμα,

κινητό τηλέφωνο, λάπτοπ, -2- τάμπλετ και σκληρός δίσκος.

Παράλληλα, εντός της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -12,35- γραμμάρια κάνναβης, για τα οποία συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο του υπαλλήλου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

