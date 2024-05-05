NBA: Οι Τίμπεργουλβς «άλωσαν» το Ντένβερ - «Έσπασαν» την έδρα των Νάγκετς με 106-99

Άλωσαν το Ντένβερ και έκαναν το 1-0 οι Τίμπεργουλβς. Η ομάδα της Μινεσότα, έκανε ένα άριστο ματς στην έδρα των πρωταθλητών Νάγκετς και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι Έντουαρντς επικράτησαν 106-99 των Νάγκετς, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης.

Τρομερή εμφάνιση από τους «λύκους» με τον Αμερικανό να πετυχαίνει 43 πόντους, έχοντας παράλληλα επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ! Κομβικός ο Τάουνς με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ νταμπλ-νταμπλ πέτυχε ο Μάικ Κόνλεϊ με 14 πόντους και 10 ασίστ.

Για τους ηττημένους πρωταθλητές, ως συνήθως κορυφαίος ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς! Ο «τζόκερ» σκόραρε 32 πόντους κατέβασε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, αγγίζοντας το triple-double.

Tα ξημερώματα της Τρίτης (7/5) στις 05:00 ο δεύτερος αγώνας.

Tα δωδεκάλεπτα: 25-23, 44-40, 71-73, 99-106

ΝΑΓΚΕΤΣ: Πόρτερ 20 (6 ριμπάουντ), Γκόρντον 9 (6 ασίστ), Γιόκιτς 32 (2/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κάλντγουελ-Ποπ 6, Μάρεϊ 17 (4 ασίστ), Χόλιντεϊ 3 (5 ριμπάουντ), Τζάκσον 5 (3 ριμπάουντ), Μπράουν 7, Γουάτσον

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς, Τάουνς 20 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκομπέρ 6 (13 ριμπάουντ), Έντουαρντς 43 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνλεϊ 14 (10 ασίστ), Ριντ 16, Αλεξάντερ-Γουόκερ 5, Άντερσον 2, Μόρις

