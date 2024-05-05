Ακόμη και τώρα ο Μέσι καταφέρνει να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοικτό με τα κατορθώματά του. Ο Αργεντινός άσος στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τους Ρεντ Μπουλς Νέας Υόρκης έκανε απίστευτα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να σκοράρει μια φορά και να δώσει πέντε ασίστ με το τελικό σκορ να είναι 6-2 υπέρ της ομάδας του.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τα όσα απίθανα έκανε ο Αργεντινός:

