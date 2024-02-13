Παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, παρελήφθησαν σήμερα 44 νέες δίκυκλες μοτοσυκλέτες υπηρεσιακού χρωματισμού, οι οποίες εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενίσχυση της Άμεσης Δράσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι εν λόγω μοτοσικλέτες, αποκτήθηκαν με σύμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέσω συγχρηματοδότησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές, 34 κατανέμονται στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και 10 στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή την παραλαβή των νέων μοτοσυκλετών, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε:

«Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του αξιόμαχου της Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνουμε σήμερα 44 μοτοσικλέτες, που ενισχύουν και αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον αγώνα μας ενάντια σε κάθε μορφή εγκληματικότητας. Συνεχίζουμε αποφασιστικά με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος όλων των πολιτών.»

