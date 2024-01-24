Αγωνία για 33χρονη στο Ηράκλειο - Πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή γάζας και εξαφανίστηκε

Ώρες αγωνίας ζουν τα τελευταία 24ωρα οι συγγενείς μίας 33χρονης γυναίκας, η οποία έφυγε από το σπίτι της για να πάει στο νοσοκομείο, προκειμένου να κάνει αλλαγή γάζας στο πόδι, και έκτοτε δεν επέστρεψε στο σπίτι της.

Το ραντεβού της στο νοσοκομείο ήταν στις 17 Ιανουαρίου.

Η 33χρονη δεν γύρισε πίσω, όμως στις 21 Ιανουαρίου τους κάλεσε στο τηλέφωνο και ανέφερε στους γονείς της ότι το βράδυ θα επιστρέψει σπίτι χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για το πού είναι και με ποιους.

Και ενώ την περίμεναν σπίτι η 33χρονη μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί με αποτέλεσμα συγγενικά της πρόσωπα να δηλώσουν την εξαφάνιση της στην αστυνομία.

