Κλιμακώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας τις κινητοποιήσεις τους οι οποίοι αποφάσισαν να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, στις 24 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη απόψε κατά τη διάρκεια της πανθεσσαλικής σύσκεψης ομοσπονδιών και αγροτικών συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά.

Την Κυριακή θα παρθούν αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Σύμφωνα με το karditsalive.net εξετάζεται αν θα δημιουργηθεί ένα δυνατό μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, όπου εκτιμάται οτι είναι το καλύτερο σημείο για να ασκηθεί η μέγιστη πίεση.

Ανασταλτικός παράγοντας γι΄αυτή την επιλογή είναι και ο μεγάλος αριθμός κατεστραμμένων αγροτικών μηχανημάτων, αλλά και ΙΧ των αγροτών που μπορεί να μην επιτρέψει τελικά την μαζική μετακίνηση στη Νίκαια.

Πηγή: skai.gr

