Άγνωστοι έκλεψαν τα βημόθυρα από ξωκλήσσι στο Νεοχώρι Σερρών

Τα βημόθυρα, τις δύο πόρτες της Ωραίας Πύλης που οδηγούν στο Ιερό Βήμα, αφαίρεσαν άγνωστοι από το παλαιό εκκλησάκι των Αγίων Γεωργίου και Αθανασίου στους πρόποδες του όρους Μπέλες.

Η κλοπή εντοπίστηκε την περασμένη Κυριακή 28 Ιανουαρίου, από τον ιερέα, π.Αναστάσιο ο οποίος ιερουργεί στην κοινότητα Νεοχωρίου Σιντικής.

Το εκκλησάκι επισκέπτονται οι ιερείς της κοινότητας σε τακτά διαστήματα για να το φροντίζουν μένει ανοιχτό για να μπορούν να το επισκέπτονται οι εκδρομείς καθώς βρίσκεται κοντά σε μονοπάτι για περιπατητές του δάσους και για κυνηγούς.

Το συγκεκριμένο ξωκλήσσι χτίστηκε το 1874.

Είναι ένα από τα συνολικά τέσσερα εκκλησάκια που βρίσκονται στο βουνό και εξυπηρετούσαν το παλιό χωριό της Φιλύρας.

Τα άλλα τρία είναι μεταγενέστερα. Όπως είπε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πατήρ Αναστάσιος είχε επισκεφθεί το εκκλησάκι στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Το χειμώνα δεν ερχόμαστε τόσο συχνά. Το καλοκαίρι συχνότερα», είπε ο ιερέας.

Για την κλοπή ενημερώθηκε και ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος.

Τα βημόθυρα που κλάπηκαν ήταν από ξύλο μασίφ, ωστόσο η αξία τους δεν έχει προσδιοριστεί.

Η εκτίμηση του πατέρα Αναστάσιου είναι πως πρόκειται για έργο με μεγάλη αξία, τόσο οικονομική όσο και πολιτιστική.

Για την κλοπή η κοινότητα Νεοχωρίου Σιντικής, ανάρτησε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας όποιος έχει κάποια πληροφορία ή γνωρίζει τι έχει συμβεί να επικοινωνήσει είτε με τον πατέρα Αναστάσιο είτε με την Αστυνομία.

Για το συμβάν έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

