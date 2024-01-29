Στον κόμβο του Πλατυκάμπου μεταβαίνουν οι αγρότες της Λάρισας οι οποίοι πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα, διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι αγρότες έριξαν γάλα στην κεντρική πλατεία, ενώ από τις δηλώσεις που έγιναν προκύπτει πως περιμένουν σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στο πλευρό τους στάθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, είπε ότι η Θεσσαλία έχει ξεχαστεί και συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Συνάμα τόνισε πως πρέπει όλοι να πιέσουν για δείξει μέριμνα η Πολιτεία πάνω στη Θεσσαλία, γιατί είναι σαν μια επαρχία που μόλις βγήκε από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο: «Εμείς το δρόμο μπορούμε να τον κλείσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Αν νομίζουν ότι θα φοβηθούμε τα ΜΑΤ είναι γελασμένοι…» ξεκαθαρίζουν οι αγρότες από την Κεντρική Πλατεία λίγη ώρα πριν την εκκίνηση του αγροτικού συλλαλητηρίου.

Οι απαντήσεις που πήραν από τη χθεσινή σύσκεψη δεν τους κάλυψαν με τον αγροτοσυνδικαλιστή, Χρήστο Σιδερόπουλο να σημειώνει πως θα περιμένουν απαντήσεις έως το Σάββατο με την ολοκλήρωση της Agrotica από τον πρωθυπουργό, ρίχνοντας ευθέως βολές για την διαχείριση από τον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη:

Από την πλευρά του ο αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος Μαχάς, τονίζει πως πρέπει να υπάρχουν αλλαγές στη νέα ΚΑΠ:

Παραμένουν τα μπλόκα των αγροτών στο Στεφανοβίκειο και στον Αλμυρό

Την ίδια ώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και οι υπόλοιποι αγρότες. Σύμφωνα με το magnesianews.gr. τα μπλόκα στη Θεσσαλία παραμένουν μαχητικά και ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ. Η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Καρδίτσας αποφάσισε να καλέσει και τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν στηθεί στην περιοχή ( Πλατυκάμπου Λάρισας, Ζάρκου Τρικάλων, Στεφανοβίκειου Μαγνησίας και Αλμυρού Μαγνησίας ) σε πανθεσσαλική σύσκεψη συντονισμού, την Τρίτη 30 ΓΕΝΑΡΗ στις 7:00 μ.μ. στον Παλαμά προκειμένου να γίνουν βήματα συντονισμού και κλιμάκωσης του δίκαιου αγώνα επιβίωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η αναγκαιότητα συντονισμού των μπλόκων προκύπτει από τα ίδια τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής αλλά και τους κοινούς στόχους πάλης . Μαζί με το υπέρογκο κόστος παραγωγής που έχει συρικνώσει το εισόδημα τους, οι Θεσσαλοί αγρότες βρίσκονται σε δεινή θέση, αφού ειδικά φέτος έχουν να αντιμετωπίσουν και τα τραγικά αποτελέσματα από τις πλημμύρες του Σεπτέμβρη, που όπως αποδεικνύεται πλέον δεν πρόκειται για άλλη μια καταστροφή, αλλά για τεράστιο πλήγμα με ολέθριες συνέπειες. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν δεν επαρκούν για να καλυφτούν ούτε καν τα καλλιεργητικά έξοδα, καθυστερούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών αλλά και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Ταυτόχρονα, το σχέδιο «ανασυγκρότησης» της περιοχής, που προωθούν κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή, προαναγγέλλει νέες καταστροφές, αφού κινείται στη γνωστή λογική του κόστους – οφέλους, ενώ την ίδια ώρα προωθούνται αλλαγές στη χρήση γης και στην αγροτική καλλιέργεια, με στόχο τη συγκέντρωση της γης σε λιγότερα χέρια, την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού, την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση και διάφορα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της «πράσινης μετάβασης».

Αλλά και η νέα ΚΑΠ έχει φέρει μεγάλες περικοπές στη βασική ενίσχυση, που δείχνει ότι αποτελεί εργαλείο για γρηγορότερο ξεκλήρισμα χιλιάδων βιοπαλαιστών αγροτών.

