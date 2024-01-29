Tρύπα στο Μπιτ Παζάρ: Υπήρχε μελέτη για ανακαίνιση αλλά δεν προχώρησε

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την τρύπα που άνοιξε, σε στοά του Μπιτ Παζάρ στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο 19άχρονων.

«Πριν από μερικά χρόνια υπήρξε μια μελέτη για την ανακαίνιση και αποκατάσταση του συγκροτήματος, δεν έγινε όμως γιατί η υπηρεσία νεοτέρων μνημείων βάζει κάποιους όρους που οι ιδιοκτήτες δεν αποδέχονται», όπως ανέφερε ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.

Η 19χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική του Γεννηματά χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει, με τον φίλο της να έχει πάρει εξιτήριο.

Το Μπιτ Παζάρ είναι ένας ιδιωτικός χώρος ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Το πρωί λειτουργούν παλαιοπωλεία, και το βράδυ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνολικά εμπλέκονται πάνω από 350 ιδιοκτήτες.

Ο τραυματισμός των δύο νεαρών προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα που ζητά να διερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης δια παραλείψεως ή κίνδυνος για άνθρωπο.

Ο εισαγγελέας ζητά επιπλέον να γίνει αυτοψία του χώρου, να ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να συνταχθεί πραγματογνωμοσύνη για την στατικότητα του κτιρίου.

