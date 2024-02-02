Φωτιά ξέσπασε σε οικία στους Αγίους Θεοδώρους, περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική και οι εθελοντές του Συλλόγου Προστασίας του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων. Παρόλα αυτά το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με το loutrakiblog, η ένοικος ηλικίας περίπου 40 ετών, που την ώρα της φωτιάς δεν βρισκόταν στο σπίτι της, αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητό της βρέθηκε έξω από το νεκροταφείο της πόλης.

Άνδρες της Αστυνομίας με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και των εθελοντών του Συλλόγου κάνουν έρευνες έως αυτή την ώρα για τον εντοπισμό της ενώ αναμένεται σκύλος της ΕΜΑΚ.

