Δύο περιστατικά ενδοσχολικής βίας ερευνούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές στο Αγρίνιο, σε Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης.

Ειδικότερα τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, σε Λύκειο του Αγρινίου τρεις νεαροί μαθητές φέρονται να χτύπησαν με γροθιές σε πρόσωπο και κεφάλι, να απείλησαν και να εξύβρισαν έναν 16χρονο, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και κατά την αποχώρησή του από αυτόν. Ο ένας εξ αυτών δεν έχει προς ώρας ταυτοποιηθεί.

Για το περιστατικό υποβλήθηκε μήνυση από τον πατέρα του μαθητή, στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου και είχε διακομισθεί ο νεαρός.

Για τα φερόμενα αδικήματα έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση καθώς και σε βάρος εκπαιδευτικού του σχολείου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι Αρχές ενεργούν έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς παραμέτρους της υπόθεσης.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά Γυμνάσιο του Αγρινίου, όπου επίσης τη Δευτέρα (11/12) γονιός κατήγγειλε στην Αστυνομία τον ξυλοδαρμό του παιδιού του.

Έχει σχηματιστεί η σχετική δικογραφία με τις έρευνες να είναι επίσης σε εξέλιξη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.