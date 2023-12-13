Λογαριασμός
Κίνηση τώρα: Πού συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε πολλές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας

UPDATE: 10:02
παραλιακη

Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε 
-    Ρεύμα εξόδου Λ. Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου
-    Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο , στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης
-    Κάθοδος Κηφισού από Τρεις Γέφυρες προς τα ΚΤΕΛ
-    Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανά τμήματα ανάμεσα σε Ψυχικό και Πανόρμου
-    Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό προς Π. Φάληρο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου 
 

Πηγή: skai.gr

