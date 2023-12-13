Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε

- Ρεύμα εξόδου Λ. Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου

- Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο , στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης

- Κάθοδος Κηφισού από Τρεις Γέφυρες προς τα ΚΤΕΛ

- Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανά τμήματα ανάμεσα σε Ψυχικό και Πανόρμου

- Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό προς Π. Φάληρο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου



Πηγή: skai.gr

