Σε συμβολική κατάληψη του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν από νωρίς το πρωί οι δικηγόροι της πόλης, τονίζοντας την αντίθεση τους στα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή.

Οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν στις 08:00 π.μ. έξω από την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, ώστε να διαμαρτυρηθούν για τη ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, υπάρχουν αντιδράσεις και για τις επικείμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινική δικονομίας.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν συνθήματα όπως: «Οι δικηγόροι μαζί με τον λαό ενάντια στο νέο φορολογικό», ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του Δικαστικού Μεγάρου. Να σημειωθεί, ότι γύρω στις 09:00 π.μ. οι πόρτες των Δικαστηρίων θα ανοίξουν και πάλι για τους πολίτες.

Τέλος, την Παρασκευή (14/12) οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν σε μαζικό συλλαλητήριο στην πόλη, ενάντια στην ψήφιση των φορολογικών μέτρων.

