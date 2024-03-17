Μια παραδοσιακή καρναβαλική εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο, στα Τριαντέικα Αγρινίου την Κυριακή της Αποκριάς με φαγητό, γλέντι και άφθονο κρασί.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης γίνεται κάθε χρόνο η αναπαράσταση του βλάχικου γάμου από την τοπική ομώνυμη ομάδα των καρναβαλιστών που το διοργανώνει.

Το έθιμο γυρίζει 100 χρόνια πίσω, σύμφωνα με τους ίδιους και μετά από μια διακοπή λόγω της πανδημίας, πέρυσι επανήλθε και πάλι με άφθονο κέφι.

Πηγή: skai.gr

