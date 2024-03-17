Ανοιχτή θα είναι από το πρωί της Κυριακής μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, ανοιχτή η Βαρβάκειος Αγορά για τους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Βασίλης Σίμος μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η αγορά θα κλείσει μόνο για μία ώρα το μεσημέρι της Κυριακής για να καθαριστεί, ενώ πρόσθεσε ότι οι τιμές δεν θα αλλάξουν και ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας.

Το ωράριο στη Βαρβάκειο Αγορά

Η Βαρβάκειος Αγορά σήμερα, Κυριακή, είναι ανοιχτή από το πρωί μέχρι τις 17:00 και ανοίγει ξανά στις 21:00 έως τις 15:00 της Καθαράς Δευτέρας.

Επίσης η αγορά του Ρέντη είναι ανοιχτή από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.