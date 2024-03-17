Πατρινό Καρναβάλι 2024: Ολη η Πάτρα μια γιορτή – Δείτε live τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής

Μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της Πάτρας, με τους χιλιάδες επισκέπτες να έχουν «πλημμυρίσει» την πόλη που γιορτάζει και στέλνει με αστείρευτο κέφι, μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Η παρέλαση,ξεκίνησε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι, με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες. Στην κορυφή βρισκόταν η μπάντα του Δήμου Πατρέων που παιάνιζε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Αμέσως θα παρελάσουν τα καρναβαλικά άρματα που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Συγκεκριμένα, θα παρελάσουν ο «Προπομπός», ο «Βασιλιάς Καρνάβαλος», το άρμα με την «Βασίλισσα» του πατρινού καρναβαλιού 2024, Γεωργία Σακκά, το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα, το «Smile» εμπνευσμένο από τον παλαιό βωβό κινηματογράφο, οι «Χορευτές του Τσίρκου», ο «Τζον Λένον» με τα παιδιά των λουλουδιών και της ειρήνης, καθώς και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Μωρό Καρνάβαλος», «Ταξίδι με τη φαντασία», «Καρουσέλ», «Φεγγάρι», «Σκυλάκι», «Σαρανταποδαρούσα», «Inguana» και «Τσίρκο».

Στην συνέχεια, την σκυτάλη θα πάρουν περισσότεροι από 60.000 καρναβαλιστές, μέλη των 181 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», που αποτελούν την «ψυχή» του πατρινού καρναβαλιού.

Δείτε live την καρναβαλική παρέλαση:

Με τις πολύχρωμες και εντυπωσιακές στολές τους, την πρωτοτυπία, την αισθητική, το σατιρικό πνεύμα, τα ξεχωριστά καπέλα και αξεσουάρ αναμένεται να προσφέρουν απλόχερα ένα μοναδικό θέαμα.

Παράλληλα, θα ξεδιπλώσουν την φαντασία τους, αλλά και την δημιουργικότητά τους, αφού θα συνοδεύονται από δικά τους καρναβαλικά άρματα ή τις μεγάλες τροχήλατες κατασκευές. Η παρέλαση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για περισσότερες από πέντε ώρες, θα ολοκληρωθεί με το παραδοσιακό και αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου έθιμο των σοκολατορίψεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

