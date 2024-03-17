Λογαριασμός
Διάρρηξη σε ψησταριά στον Πύργο με λεία 10.000 ευρώ

Ο δράστης, γνώριμος στις αρχές, διέρρηξε το κατάστημα, και σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσε 10.000 ευρώ, ενώ έπειτα τράπηκε σε φυγή

Διάρρηξη σε ψησταριά στον Πύργο με λεία περίπου 10.000 ευρώ, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο δράστης, γνώριμος στις αρχές, διέρρηξε το κατάστημα, και σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσε 10.000 ευρώ, ενώ έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άμεσα το δράστη, και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό που εκλάπη, βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της ψησταριάς.

Πηγή: Patrisnews

TAGS: διάρρηξη χρήματα Πύργος
