Άγιοι Ανάργυροι: 39χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του κοντά στο αστυνομικό τμήμα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την άτυχη γυναίκα μαχαίρωσε ο 39χρονος σύντροφός της κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής

Θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας μία γυναίκα περίπου 28 ετών στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την άτυχη γυναίκα μαχαίρωσε ο 39χρονος σύντροφός της κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η γυναίκα φέρεται να πήγαινε στο τμήμα προκειμένου να τον καταγγείλει. Ωστοσο ο δράστης της επιτέθηκε σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής



Ο δράστης στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι στο λαιμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος.
