Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καβάλα: Μια εξάχρονη τραυματίστηκε όταν έσπασε η τραμπάλα στην οποία έπαιζε

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου της έγιναν ράμματα

Τραμπάλα

Ένα εξάχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε στην παιδική χαρά του πάρκου Φαλήρου στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας, όταν έσπασε η τραμπάλα στην οποία έπαιζε.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια της μητέρας του μικρού κοριτσιού, η οποία μετέφερε την κόρη της στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί της έκαναν και ράμματα. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καβάλα ατύχημα ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark