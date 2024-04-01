Αυγενάκης: Αύριο η πληρωμή 41 εκατ. ευρώ σε 300.000 αγρότες για το αγροτικό πετρέλαιο

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της προκαταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Αγροτικό Πετρέλαιο, ύψους 41 εκατ. ευρώ σε 300.000 αγρότες, όπως ανέφερε από την Κοζάνη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε ανοικτή συζήτηση με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων της περιοχής.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα θα ξεκινήσει επίσημα η διαβούλευση για τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι θα γίνει «αποτελεσματικότερος, δημοκρατικότερος πιο λειτουργικός και δικαιότερος». Επιπλέον γνωστοποίησε την αύξηση κατά 1,5 εκατ. της χρηματοδότησης του Leader για να μετάσχουν στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες. Ζήτησε αλλαγές στην ΚΑΠ για να ελαφρυνθούν οι παραγωγοί από τα διοικητικά βάρη, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να γίνει πιο εύκολη, και προειδοποίησε ότι εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, κανένα κράτος-μέλος δεν θα μπορέσει να απορροφήσει το 100% των πόρων που του αναλογεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε από τους παρευρισκόμενους, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, να ασκήσουν πιέσεις στα κόμματα που ανήκουν, ώστε οι ευρωομάδες στις οποίες συμμετέχουν να λάβουν ανάλογες αποφάσεις με εκείνες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο υιοθέτησε τις 19 προτάσεις του υπουργείου.

Μιλώντας για τα οικολογικά σχήματα και τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, επισήμανε ότι είναι απόρροια των πολιτικών των Σοσιαλιστών, Πράσινων και Αριστεράς, που είχαν την πλειοψηφία στην ΕΕ όταν συζητείτο η ΚΑΠ. «Κι εμείς στηρίζουμε το περιβάλλον, αλλά πέρα από το περιβάλλον υπάρχουν και οι αγρότες» σημείωσε, αναφέροντας ότι «το ΕΛΚ δεν είναι κατά της 'πράσινης μετάβασης', αλλά ζητάει να γίνει με πιο ομαλό τρόπο».

Παράλληλα, ο κ. Αυγενάκης μίλησε μεταξύ άλλων για τις επόμενες κινήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα:

- Διόρθωση της ενιαίας ενίσχυσης του 2023, με πληρωμή πριν από το Πάσχα.

- Πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων ύψους 245 εκατ. ευρώ πριν από το Πάσχα.

- 'Ανοιγμα, σήμερα, της πλατφόρμας για το ΟΣΔΕ.

- Πληρωμή των οικολογικών σχημάτων, ύψους 425 εκατ. ευρώ, πριν από το Πάσχα.

- Εκκαθάριση των 16.500 δεσμευμένων ΑΦΜ, ύστερα από έλεγχο.

Προανήγγειλε ενταντικοποίηση των ελέγχων για την προστασία της ελληνικής παραγωγής από τις ελληνοποιήσεις, ειδικά ενόψει του Πάσχα. «Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί που παρανομούν και πού ανήκουν κομματικά. Οι έλεγχοι θα πάνε σε βάθος. Και όσοι παρανομούν θα πληρώσουν», τόνισε.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη μετείχαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρης Ζερβός και Γιάννης Κουρδής, παρουσία των βουλευτών της ΝΔ, Μιχάλη Παπαδόπουλου (Κοζάνης) και Μαρίας Αντωνίου (Καστοριάς).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

