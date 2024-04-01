Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς λίγο μετά τον απόπλου, το πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω, λόγω τραυματισμού μιας 17χρονης.

Στον Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό- οχηματατωγό πλοίο «ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» προκειμένου να αποβιβαστεί 17χρονη τραυματίας επιβάτιδα.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για Μήλο – Ηράκλειο.

Πηγή: Zarpanews

