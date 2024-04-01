Λογαριασμός
Επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά το Κνωσός Παλάς - 17χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για Μήλο – Ηράκλειο

Κνωσός Παλάς

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς λίγο μετά τον απόπλου, το πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω, λόγω τραυματισμού μιας 17χρονης.

Στον Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό- οχηματατωγό πλοίο «ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» προκειμένου να αποβιβαστεί 17χρονη τραυματίας επιβάτιδα.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για Μήλο – Ηράκλειο.

