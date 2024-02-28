Ημέρα θλίψης και μνήμης για τη χώρα μας. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη. Στο σημείο μηδέν εκεί που συνέβησαν όλα τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων και όταν οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν 10.00, οι καμπάνες σε κάθε γωνιά της χώρας χτύπησαν πένθιμα 57 φορές, μία για κάθε θύμα του δυστυχήματος.

«Μαμά θα αργήσω, κοιμήσου», «πάρε με όταν φτάσεις»: Λόγια που γράφονται στα πανό στο σημείο του δυστυχήματος. Μηνύματα που αντάλλαξαν οι επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας λίγα λεπτά πριν από την μοιραία σύγκρουση. Μηνύματα που δεν έφτασαν ποτέ στους παραλήπτες και στοιχειώνουν τις οικογένειες.

Οι συγγενείς των 57 θυμάτων της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας ενώνουν τη φωνή τους. Στο πλάι τους και άλλος κόσμος. Αφήνουν ένα λουλούδι, ένα κερί στον τόπο που κόπηκε τόσο άδικα το νήμα της ζωής για τις 57 ψυχές και κάνουν μία προσευχή. Στα μάτια τους κυλούν ασταμάτητα δάκρυα. Ο πόνος και η οργή ξεχειλίζουν. Ζητούν δικαίωση.

Σιωπηλή διαμαρτυρία με μοιρολόγια πραγματοποίησαν οι κάτοικοι των Τρικάλων, ενώ στον τόπο της τραγωδίας τα λόγια των συγγενών των θυμάτων ράγισαν καρδιές.

Τραγική η φιγούρα μητέρας που σπαράζει πάνω από τα δεντράκια, φωνάζοντας: «Αγάπη μου, δεν το πιστεύω ότι δε θα σε ξαναδώ.. Πού είσαι;».

Λίγο πιο πέρα, η μητέρα του 23χρονου Ντένη Ρούτση, ενός από τα 57 θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, που βρέθηκε ανήμερα της «μαύρης» επετείου στο σημείο μηδέν για να τιμήσει τη μνήμη του γιου της και να ζητήσει για ακόμη μια φορά δικαίωση.

«Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Αν δεν την βρούμε εδώ τη δικαίωση θα τη βρούμε αλλού. Δεν συγχωρείται η δολοφονία των παιδιών μας, μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό» τόνισε προς τους δημοσιογράφους εμφανώς συγκινημένη.

«Ένα χρόνο πιστεύουμε ότι είναι ψέμα, κάθε βράδυ πηγαίνουμε για ύπνο και πιστεύουμε ότι το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα είναι όλα καλά. Δεν έγινε ποτέ, αντιθέτως χορτάσαμε ψέματα από τους υπευθύνους…», αναφέρει πατέρας θύματος.

Το μνημόσυνο για τα 57 θύματα των Τεμπών στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων τελέστηκε σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση κάνοντας ακόμα και τον ιερέα που διάβασε τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να λυγίσει μπροστά στην ανείπωτη τραγωδία και να ξεσπάσει σε λυγμούς.

Συγγενείς και φίλοι προσήλθαν φορώντας στο στήθος ένα ασπρόμαυρο αυτοκόλλητο με μια μαύρη κορδέλα, πού έφερε την ημερομηνία που σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ μετά το τέλος της τελετής φώναξαν «Αθάνατοι» και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Την ίδια ώρα, απεργιακές κινητοποιησεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων κορυφώθηκαν σε ενα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ανημερα της μαύρης επετείου.

Ολοκληρώθηκε η πορεία στην Αθήνα έξω από την Hellenic Train

Γύρω στις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τους χιλιάδες συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το ΠΑΜΕ ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από την τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

Νωρίτερα η πορεία χωρίστηκε στα δύο: το ένα τμήμα της έφτασε στο Σύνταγμα και το δεύτερο μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train, στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού. Εκεί οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν για λίγη ώρα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 20.000.

Μαζική και μαχητική ήταν η προσυγκέντρωση σωματείων και φορέων νωρίτερα στην Καρόλου στο κτίριο του ΟΣΕ, όπου τα συνθήματα από την ατμόσφαιρα έστειλαν το μήνυμα ότι «Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί».

Με το πανό που αναρτήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου, με τα τρικάκια που έριξαν, με τα συνθήματα που φώναξαν τα μπλοκ των διαδηλωτών, απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες κόντρα σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και αθώωσης των ενόχων.

«Η οργή μας να τσακίσει την πολιτική που μετρά τη ζωή μας ως κόστος» είναι το κάλεσμα που απευθύνουν.

«Τα λεφτά στις τσέπες μας γίνονται καπνός, οι μισθοί τελειώνουν στις 10 του μηνός», «Πανάκριβα τα πάντα, πανάκριβη ζωή, οργάνωση κι αγώνας η μόνη επιλογή» και «το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή», είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται δυνατά στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση.

Έγραψαν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έγραψαν διαδηλωτές μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Θεσσαλονίκη: Στον ΟΣΕ η πορεία για τα Τέμπη

Μεγαλειώδης διαδήλωση για την πρώτη επέτειο από την εθνική σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το 2023 πραγματοποιήθηκε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χιλιάδες διαδηλωτές, εργατικά σωματεία, φοιτητές, μαθητές, νέες, νέοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης έναν χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Η πορεία ξεκίνησε από την Εγνατία στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου και έφτασε στον ΟΣΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό στα οποία αναγραφόταν: «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Στοπ στην ακρίβεια. Τώρα συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών», «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί».

Λίγο νωρίτερα, διανομείς της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το άγαλμα Βενιζέλου, εκεί όπου ενσωματώθηκαν με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και αγρότες που διαδήλωναν στα μπλόκα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονία.

Θεσσαλονίκη: Κρέμασαν «αιματοβαμμένη» σημαία έξω από τον ΟΣΕ

Μία ελληνική σημαία με κόκκινες μπογιές που συμβολίζει το αίμα των θυμάτων της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη καθηλώνει τα βλέμματα έξω από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

«Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει», φωνάζουν φοιτητές στην πορεία έξω από τον ΟΣΕ.

Έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό υπάρχουν στεφάνια στη μνήμη των 57 θυμάτων, ενώ εντός του κτηρίου πολίτες έχουν αφήσει λουλούδια κι έχουν ανάψει κεράκια για τις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στην εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στην Πάτρα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών και στο Ηράκλειο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και άλλες Ομοσπονδίες εργαζομένων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και, μεταξύ άλλων, ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, συνταξιούχοι μαθητές αλλά και φοιτητές οι οποίοι επανέλαβαν το αίτημα για μη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών με τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα.

Επίσης, ανάμεσα στα αιτήματα που έθεσαν ήταν η αύξηση μισθών, η επαναφορά δώρων, συλλογικές συμβάσεις, αλλά και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό σε κρίσιμους δημόσιους φορείς όπως της υγείας και της παιδείας. Οι συγκεντρωμένοι αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στον Μασταμπά, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Λαμία: Εντυπωσιακή συγκέντρωση και πορεία για τα Τέμπη

Στο ραντεβού μνήμης που έδωσαν ανήμερα της Πανελλαδικής απεργίας (28/2/24) οι Φοιτητές και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας στην πλατεία Πάρκου, έφτασαν εκατοντάδες άνθρωποι, ζητώντας με μια φωνή, δικαίωση των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, όλοι τους έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα και όχι για ένα τυχαίο και ανθρώπινο λάθος και απαίτησαν να αποδοθούν οι ευθύνες, αναλύοντας συγχρόνως και μια σειρά από άλλα προβλήματα «που έχουν κλέψει το χαμόγελο του σημερινού Έλληνα», όπως η ακρίβεια, η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 30 σωματεία, σύλλογοι, ομοσπονδίες και φορείς, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας.

Ακολούθησε εντυπωσιακή πορεία στο κέντρο της πόλης, με τους συγκεντρωμένους να καταλαμβάνουν όλη την οδό Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια τη Ρήγα Φεραίου, ανάμεσά τους μαμάδες με καρότσια, ακόμη και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα.

Η πορεία κατέληξε μέσω της οδού Λεωνίδου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας, αφού προστέθηκαν σε αυτή, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα που συμπαραστάθηκαν στην απεργία των συνδικάτων και των εργατικών κέντρων. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε στις 14:00' το μεσημέρι.

«Έφτασες;»- Το συγκλονιστικό μήνυμα μαθητών της Εύβοιας για τα Τέμπη

Οι μαθητές της Εύβοιας συγκινούν αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Από τη Χαλκίδα μέχρι το Αλιβέρι, τα παιδιά συγκεντρώνονται στα προαύλια των σχολείων τους και σχηματίζουν με τα σώματα, τα ρούχα και τις τσάντες το μήνυμα που προκαλεί ανατριχίλα και δέος.

«Έφτασες;»

Το καθημερινό, κλασικό ερώτημα λαχτάρας του γονιού προς το παιδί που έμεινε μια για πάντα αναπάντητο τη νύχτα του ολέθρου.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, από την μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία, που έχει συμβεί στην Ελλάδα και βύθισε στο πένθος τη χώρα μας με 57 θύματα και κυρίως νέα παιδιά.

Σήμερα όλη η Ελλάδα πενθεί.

Ποτέ ξανά καμία οικογένεια να μην βιώσει τέτοιες τραγικές στιγμές, είναι το μήνυμα του Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου.

Tα συγκινητικά πλακάτ που ύψωσαν στο Βόλο για τα Τέμπη

Από θλίψη, οργή και πόνο ξεχείλιζε η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο του Βόλου στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Δείτε τα πλακάτ που ύψωσαν οι Βολιώτες:

Νέα βίντεο και ηχητικά από το μοιραίο δρομολόγιο των Τεμπών

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που φέρνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η Καθημερινή διακρίνεται το Intercity 62 πριν και μετά τη σύγκρουση. Όπως φαίνεται, μετά την έκρηξη ακολούθησε η ανεξήγητη κόλαση φωτιάς για την οποία υπάρχουν ειδικές αναφορές περί ύπαρξης ύποπτης εύφλεκτης ουσίας.

