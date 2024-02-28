Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έχασε το όπλο του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, στην πορεία για τον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, ένας από τους αστυνομικούς έχασε το όπλο του, το οποίο έπεσε στο δρόμο.



Το όπλο δεν είχε σφαίρα στη θαλάμη, ωστόσο, ο γεμιστήρας ήταν πλήρης φυσιγγίων. Τελικά το όπλο επεστράφη στην αστυνομία από διερχόμενο πολίτη που το εντόπισε.

